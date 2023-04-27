Задержание украинского офицера Романа Червинского и возбуждение против него уголовного дела из-за неудачной попытки угнать российский истребитель вызовет серьезный резонанс в подразделениях ВСУ, находящихся на линии соприкосновения, заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук в беседе с журналистами одного из телеканалов.

Он пояснил, что власти незаконно задержали офицера, что не понравится всем тем, кто находится на фронте. История ударит по морально-психологическому состоянию солдат, которые поймут, что за неудачные действия их могут из окопов отправить за решетку.

Напомним, что Роман Червинский проявил инициативу, пытаясь угнать российский самолет. Но его игра была разгадана, а на аэродром Канатово в Кировограде вместо истребителя прилетели крылатые ракеты. Именно за этот провал офицер задержан. По мнению Тетерука, такие действия властей могут привести к серьезным и совсем непредсказуемым последствиям.