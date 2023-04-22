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В ходе боевых действий на линии соприкосновения ВСУ все чаще используют беспилотные летательные аппараты, оснащенные чипами программирования. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал порталу Ura.ru, что это результат постоянной модернизации дронов киевскими и западными инженерами.

Украинская армия использует БПЛА не только для разведки, но еще и для ударов по позициям ВС РФ и приграничным территориям России. Поэтому ей необходимо обеспечить максимальную невидимость дронов. Усовершенствование дает возможность защитить аппараты от российских средств обнаружения.

Оснащенные вышеупомянутыми чипами беспилотники сейчас являются наиболее опасными. Их тяжело своевременно вычислить и уничтожить, что создает серьезные проблемы российским ВС, сообщил аналитик.

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