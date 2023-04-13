Киев готовит для контрнаступления ударные и обходные подразделения, которые будут пытаться всеми силами разделить российские войска на Южном направлении. После этого ВСУ планируют уничтожить ВС РФ и восстановить контроль над побережьем Азовского моря, рассказал порталу Gazeta.ru военный аналитик Михаил Ходаренок.

Он отметил, что этот план придуман в Соединенных Штатах, что вполне логично – ведь именно США обеспечивают Киеву возможность вообще задумываться о каком-то контрнаступлении. Без западного оружия его положение давно было бы плачевным.

«Мы предоставили ВСУ значительное количество оружия. И мы по-прежнему будем сосредоточены на создании возможностей по оказанию помощи. Поэтому я думаю, что они чувствуют, что находятся в довольно хорошем положении», – заявил глава Пентагона Ллойд Остин, заочно подтверждая высказывание российского аналитика.

При этом США не особо верят в возможности Украины. Они делают все возможное, чтобы неминуемый провал Киева был не слишком болезненным для Запада. Если ВС РФ разгромят противника, то цена контрнаступления ВСУ станет для Вашингтона слишком высокой.