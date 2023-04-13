ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев готовит для контрнаступления ударные и обходные подразделения, которые будут пытаться всеми силами разделить российские войска на Южном направлении. После этого ВСУ планируют уничтожить ВС РФ и восстановить контроль над побережьем Азовского моря, рассказал порталу Gazeta.ru военный аналитик Михаил Ходаренок.

Он отметил, что этот план придуман в Соединенных Штатах, что вполне логично – ведь именно США обеспечивают Киеву возможность вообще задумываться о каком-то контрнаступлении. Без западного оружия его положение давно было бы плачевным.

«Мы предоставили ВСУ значительное количество оружия. И мы по-прежнему будем сосредоточены на создании возможностей по оказанию помощи. Поэтому я думаю, что они чувствуют, что находятся в довольно хорошем положении», – заявил глава Пентагона Ллойд Остин, заочно подтверждая высказывание российского аналитика.

При этом США не особо верят в возможности Украины. Они делают все возможное, чтобы неминуемый провал Киева был не слишком болезненным для Запада. Если ВС РФ разгромят противника, то цена контрнаступления ВСУ станет для Вашингтона слишком высокой.

Вам может понравиться

Прохватилов: ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ перед своим наступлением

12 апреля – ИА Discover24.ru. России необходимо максимально защитить аэродромы в приграничных областях, так как перед контрнаступлением ВСУ попытаются разрушить транспортную инфраструктуру РФ. Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал порталу Ura.ru,

«Нас просто сровняют с землей»: офицер ВСУ про российские фугасные авиабомбы ФАБ

Российские ВС используют на Украине не более 20 самолетов, но и с ними ВСУ не в состоянии что-либо сделать. Ситуация особенно осложнилась после того, как ВКС РФ стали применять фугасные

РВ: Боевики ВСУ пытались спасти раненого наемника из Британии и попали под минометный удар

Боевики ВСУ сняли кадры неудачной эвакуации британского наемника, получившего ранение. Запись опубликовал портал «Русская весна». На ней запечатлена группа украинских военных, которые предпринимают попытку любой ценой вытащить с поля боя