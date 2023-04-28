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Издание The Denver Post сообщило, что представитель департамента полиции Сиэтла, Джудинна Гулпан, рассказала о том, что уголовное расследование в результате происшествия с пьяной девушкой, которая была найдена в номере российского хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, не проводится.

Также Лейтенант полицейского управления Денвера, который находился вместе с командой, отметил, что не было никаких сообщений о криминальных действиях в предоставленном отчете об инциденте.

Ранее сообщалось, что в номере нападающего была найдена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения, которой требовалась госпитализация.

Ничушкин провел в текущем плей-офф НХЛ два матча и забросил одну шайбу. В серии игр с «Сиэтл Кракен» его команда всего провела пять игр. Счет в противостоянии равен 3:2 в пользу «Сиэтла».

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