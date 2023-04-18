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Согласно мнению доцента Финансового университета при правительстве России Дмитрия Журавлева, Киев может начать контрнаступление, но не сможет одержать победу. Эксперт считает, что украинская сторона будет оттягивать наступление, но в конечном итоге проведет его. Журавлев подчеркнул, что передача нового вооружения Киеву непосредственно связана с возможностью контрнаступления.

По мнению Журавлева, Киев столкнется с замкнутым кругом, где для получения денег необходимо начинать наступление, а для наступления нужно вооружение, которое без денег не получить. Эксперт предполагает, что киевский режим будет прилагать усилия для получения нового транша и будет искать способы разрыва этого замкнутого круга с помощью сплошного «Ура!».

По словам Журавлева, Владимир Зеленский публично жалуется на задержку поставок вооружения от коллективного Запада, а силы боевиков киевского режима с каждым днем уменьшаются вместе с запасами оружия и боеприпасов. По мнению эксперта успешное контрнаступление в сложившихся реалиях Киева невозможно.

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