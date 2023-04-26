Киев продолжает переносить контрнаступление, причем делает это не только из-за плохой погоды, но и из-за отсутствия «зеленки», которая позволит гораздо эффективнее маскировать технику, вооружение и личный состав. Об этом изданию Gazeta.ru рассказал Герой ДНР Андрей Пинчук.

Первый министр госбезопасности республики отметил, что раньше середины-конца мая ВСУ вряд ли начнут контрнаступление. 18 мая на Украине только заканчивается очередная волна мобилизации, в ходе которой создаются бригады для контратакующих действий. Однако и сильно тянуть Киев тоже не будет.

Пинчук пояснил, что украинские власти будут вынуждены бросать войска в контрнаступление, так как политическая ситуация вокруг страны уже не дает возможности сдать назад. Запад давит на Киев, требуя продемонстрировать хоть какие-то успешные действия и задействовать переданные технику и вооружение. Поэтому отменить контратакующие действия у ВСУ не получится.