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Боевые действия в Бахмуте (ранее Артемовск) являются хорошо спланированной западней для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ИА SM-News со ссылкой на заявление известного политолога и дипломата Сергея Маркова.

По его словам, основная цель российских сил в окрестностях Бахмута заключается не в самом захвате населенного пункта, а в уничтожении живой силы и военных ресурсов противника. Таким образом, российские военнослужащие активно ликвидируют живую силу и военную технику ВСУ в боях за Бахмут.

Марков объяснил, что боевые действия на данном направлении являются ловушкой для вооруженных сил Украины. Эффективность боев за город заключается не в скорости его освобождения, а в планомерном перемалывании военных резервом украинской армии.

Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в ночь на подельник 3 апреля об установке флага Российской Федерации над зданием Администрации Бахмута, что с юридической точки зрения означает освобождение населенного пункта.

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