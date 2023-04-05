На сегодняшний день Российская Федерация находится в состоянии гибридного противостояния с Соединенными Штатами Америки, однако не исключается возможность дальнейшей эскалации конфликта. Признаки ухудшения отношений между двумя странами могут свидетельствовать о реализации негативного сценария. Об этом в беседе с корреспондентом «Лента.ру» заявил политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, угроза начала нового открытого противостояния Москвы и Вашингтона является «счастливой возможностью». Российский политолог уверен, что существующий прокси-конфликт на территории Украины, когда США руками украинской армии ведет борьбу с Россией, несет большие риски.

Марков напомнил, что в эпоху противостояния СССР и США создавались различные международные институты с целью недопущения прямой конфронтации двух государств, в отличие от сегодняшнего положения дел, когда работа подобных институтов блокируется.