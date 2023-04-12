Утечка секретных данных Пентагона может существенно подпортить отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Не исключено значительное сокращение обмена данными, а также снижение уровня доверия к США со стороны украинского руководства и командования ВСУ. В конечном счете это обернется против Киева, считает политолог Вадим Козюлин.

Руководитель Центра глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД назвал также другие негативные последствия утечки информации.

Он считает, что союзники Соединенных Штатов так же, как и Киев, станут относиться к ним с меньшим доверием. Не исключено, что в будущем это даже станет причиной ряда конфликтов.

Кроме того, существует вероятность увольнения или даже физического устранения информаторов американских спецслужб, которые ответственны за слив данных в Сеть.