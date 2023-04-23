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Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, высылка дипломатов Российской Федерации из ФРГ в первую очередь принесет ущерб интересам самой Германии.

По словам политолога, еще первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк рекомендовал руководству Германии никогда не вступать в конфликт с Россией. Однако уже под чутким руководством Соединенных Штатов Америки Берлин вновь решился пойти на обострение отношений с Москвой.

Колташов подчеркнул, что Вашингтон всегда опасался создания крепкого союза Германии и России, ведь в таком случае Европа могла бы стать опасным конкурентом для США. По мнению политолога, решение о закрытии атомных электростанций в Германии, отказ от российского газа и высылка дипломатов подается населению страны, как действия против России.

Хотя в действительности данные шаги ослабляют саму Германию, делая ее более слабой страной, как в промышленном отношении, так и в политическом. Колтошов подчеркнул, что Вашингтон стремится превратить ФРГ в слабую колонию, полностью зависимую от США.

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