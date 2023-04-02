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В настоящий момент ситуация с безопасностью на Крымском полуострове точно такая же, как и в прошлом году. Поэтому курортный сезон состоится в обычном режиме, считает политолог Владимир Джаралла.

Он заявил, что сорвать пляжный сезон в Крыму смогут только регулярные обстрелы полуострова украинскими боевиками. Однако для этого Киеву потребуется как минимум прорвать противовоздушную оборону ВС РФ, что представляется практически невозможным делом.

При этом политолог заметил, что если наступление ВСУ будет приближаться к полуострову, то думать придется совсем о других вещах, а не о курортном сезоне. Также он призвал командование ВС РФ давать пояснения по поводу поставок западного оружия на Украину, которые тревожат россиян.

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