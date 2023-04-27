В боевых действиях на территории Украины принимает участие примерно от 150 до 200 чеченцев на стороне ВСУ. Большая часть из них являются сыновьями и внуками боевиков, принимавших участие в двух кампаниях на территории Чечни и впоследствии эмигрировавших заграницу. Данную информацию публикует в своем материале издание Politico.

Автор материала отмечает, что чеченские бойцы входят в состав трех соединений – батальон шейха Мансура, батальон имени Джохара Дудаева и секретный батальон, члены которого ходят в масках даже в Киеве и сотрудничают с военной разведкой Украины.

Большая часть украинских бойцов из Чечни в настоящий момент находится в Артемовске (украинское название Бахмут). Однако формально чеченские батальоны не входят в состав интернационального легиона. Они вооружаются самостоятельно, однако боеприпасы получают от регулярных подразделений ВСУ уже на передовой.

Наемники из других стран отмечают, что чеченские боевики являются одними из самых идеологизированных участников конфликта на территории Украины, поскольку принимают участие в боевых действиях без денежного довольствования. По словам одного из чеченских боевиков, он находится на Украине, чтобы «сражаться за Чечню в ожидании восстания в российской республике».