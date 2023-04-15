Управляемые «умные» авиационные боеприпасы американского производства, с большой помпой отправленные на Украину, в конечном итоге становятся жертвами российских радиоэлектронных помех, из-за чего практически никогда не попадают в цель. Об этом сообщает крупное международное издание Politico. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сверхсекретные документы Пентагона, просочившиеся на прошлой неделе, подчеркивают обеспокоенность по поводу того, что американские комплекты «умных авиабомб» не могут использоваться украинскими войсками для нанесения сколь-нибудь точных ударов по российским военным объектам, задействованным в СВО.

К этому добавились недавние подтверждения официальным представителем министерства обороны США того факта, что в целом ряде случаев подобное оружие также не взрывалось «из-за технической проблемы», которую, как заявляется, с тех пор устранили.

«Эти новости дополняют все более мрачную картину состояния вооруженных сил Украины, которая возникла из множества сверхсекретных разведывательных документов, просочившихся в социальные сети и ставших достоянием общественности на прошлой неделе. Документы показывают, что Вашингтон серьезно обеспокоен истощением запасов боеприпасов и ПВО Киева, что может привести к тому, что он не сможет достичь успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении», – пишет Politico.

Издание напоминает, что в декабре Пентагон начал направлять Киеву «комплекты современного оборудования, способные превращать обычные неуправляемые авиабоеприпасы в высокоточные «умные бомбы». Такие управляемые бомбы могут быть запущены с различных типов самолетов, включая бомбардировщики, истребители и штурмовики, и они именуются «универсальными боеприпасами прямой атаки», или JDAM.

Основу боеприпаса JDAM составляет комбинация инерциальной навигационной системы и модуль GPS-наведения в сочетании с автопилотом, чтобы направлять авиабомбу по заданному курсу с помощью управляемых хвостовых стабилизаторов. Полный комплект JDAM также включает в себя модифицированную хвостовую часть и накладные пластины, установленные в других местах вдоль корпуса бомбы, что обеспечивает ей ограниченную способность планировать к намеченной цели.

Версия с большей дальностью полета, отправляемая для Украины, называется JDAM-Extended Range или JDAM-ER. Когда было объявлено, что США начнут поставлять Киеву авиабомбы именно этой версии, западные «военные эксперты» широко вещали, что это оружие способно «создать беспрецедентные проблемы» для российских войск.

Но, согласно просочившемуся слайду, подготовленному Объединенным комитетом начальников штабов США и подтвержденному затем официальным лицом Пентагона (хотя Politico поясняет, что ему была предоставлена анонимность «по причине обсуждения деликатного вопроса»), это оружие в реальных боевых условиях «испытало более высокий, чем ожидалось, уровень неразорвавшихся снарядов и не практически не попадало в цель».

В тех случаях, когда взрыватели бомб не срабатывали своевременно, согласно слайду, к настоящему времени было «установлено исправление, чтобы обеспечить правильное взведение бомб».

Но «более крупная проблема», отмечает Politico, состоит в том, что Россия использует эффективное глушение GPS-модулей, чтобы помешать процессу наведения JDAM-ER, применяемых Украиной. Американские официальные лица считают, что российские помехи приводят к тому, что JDAM, а иногда и другие типы американских вооружений, таких как управляемые ракеты самых различных типов, а также ракетные снаряды реактивных систем залпового огня (GMLRS и HIMARS), не попадают в цель.

«Я действительно считаю, что русские могут успешно глушить сигнал, используемый для управления JDAM, что объясняет, почему эти боеприпасы не действуют должным образом, как они ранее срабатывали в других зонах боевых действий», – сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и отставной офицер ЦРУ.