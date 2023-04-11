11 апреля – ИА Discover24.ru. Согласно сообщению издания Politico, власти Вашингтона все чаще высказывают предложения о направлении военных в Мексику для того, чтобы начать борьбу с наркокартелями.

Демократы и президент Джо Байден не согласны с такой политикой, в то время как республиканцы предлагают законопроект, требующий разрешения на применение военной силы для этой цели.

Глава Объединенного комитета генерал Марк Милли сообщил, что борьбу с наркоторговлей должны вести сотрудники правоохранительных органов, а не военные, и что Америка не может вводить свои Вооруженные силы на территорию Мексики без согласия ее властей.

Отмечается, что подобное поведение республиканцев указывает на их широкую внешнюю политику, вызванную недовольством иммиграцией, смертность. от передозировки наркотиков и антипатией к Китаю.