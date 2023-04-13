В Минобороны Украины задались вопросом, насколько серьёзно США поддерживают цели Киева в конфликте с Москвой. Такие настроения распространены среди многих украинских чиновников. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники – передаёт ТАСС.

Поводом усомниться в одном из главных союзников для Украины стали прогнозы, которые указаны в слитых в Сеть “секретных документах” Пентагона. Они появились в Интернете на прошлой неделе. В основном, в документах говорится об укреплении Западом украинской армии. Есть и прогнозы относительно контрнаступления ВСУ. Его итогами в документах называются “незначительные территориальные приобретения”.

По информации, которую озвучил Politico источник издания, в Минобороны Украины такие прогнозы называют “несоответствующими действительности, вредными и нелепыми”. При этом украинские военные чиновники, со слов собеседника СМИ, начали больше задумываться, какую роль США играют в конфликте между Киевом и Москвой.