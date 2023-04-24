США прозрачно намекнули президенту Украины Зеленскому, что ему стоило бы вести себя немного тише и спрятать куда подальше излишки своих амбиций. Издание Politico сообщает, что примерно такое же предупреждение было сделано и афганскому лидеру Ашрафу Гани прямо перед тем, как натовские войска покинули страну и контроль над ней установил «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Авторы публикации уверены, что президент США Джо Байден и его администрация готовятся к волне критики, которая обязательно возникнет в случае провального контрнаступления ВСУ. При этом Вашингтон постараются выставить виноватым как граждане Соединенных Штатов, так и союзники.

«Если Украина не сможет существенно выиграть на поле боя, неизбежно возникает вопрос о том, пришло ли время для прекращения боевых действий путем переговоров», – цитирует РИА Новости слова Ричарда Хаасса, возглавляющего Совет по международным отношениям.

Журналисты упомянули и о катастрофических потерях украинской армии за год и два месяца СВО. Они пояснили, что это также стало фактором вынудившим Белый дом сделать последнее предупреждение Киеву.