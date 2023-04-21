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По данным Politico, первоочередной задачей главы Пентагона Ллойда Остина станет демонстрация уверенности Вашингтона в Украине и ее возможностях после того, как произошла утечка секретных данных из документов Пентагона. В них содержались пессимистические прогнозы, касающиеся конфликта между Москвой и Киевом, а также нехватки запасов оружия в украинских ВС.

Высокопоставленные военные чиновники и дипломаты считают, что утечка имеет негативное влияние, но она никак не подействует на обмен информацией с США или планы по дальнейшей поддержке Зеленского.

Один из западных политиков, говоря о предстоящей встрече в Рамштайне, отмечает, что основной задачей мероприятия будет решение проблем промышленного военного комплекса и производства снарядов, запасы которых закончились из-за оказания военной помощи ВСУ.

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