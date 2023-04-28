ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Харьковской области российские ВС уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, готовившихся к контрнаступлению. Портал «Военное обозрение» сообщает, что для этой цели использовался снаряд «Краснополь».

Это управляемый боезаряд, который создавался специально для поражения военных объектов, бронетехники и скоплений живой силы противника с первого выстрела. Аэродинамические рули дают возможность корректировать полет снаряда в непосредственной близости от цели, используя лазерную метку на ней.

ВС РФ активно задействуют не только корректируемые снаряды, но и «умные» авиабомбы для ударов по пунктам дислокации ВСУ, по складам с оружием, боеприпасами и ГСМ. Все это делается для предотвращения запланированного Киевом контрнаступления.

Вам может понравиться

Командир спецназа “Ахмат”: контрнаступление ВСУ закончится поражением Украины

Контрнаступление ВСУ, которое киевские власти анонсировали неоднократно, станет для Украины решающим сражением на пути к её поражению. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире

Ситников: В Бахмуте образовалось сразу два «котла» с боевиками ВСУ и иностранными наемниками

Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников проанализировал сводки ВСУ с линии соприкосновения и отметил, что Киев признает успехи российских ВС. Так, Генштаб армии противника заявляет, что линия обороны вблизи Артемовска

Пригожин проинформировал, что ЧВК «Вагнер» далеки от окружения ВС Украины в Артемовске

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» добрались до одного из самых важных перекрестков в Артемовске (Бахмуте), но пока его не взяли. Однако даже если они это сделают, украинские ВС все равно не