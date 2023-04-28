В Харьковской области российские ВС уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, готовившихся к контрнаступлению. Портал «Военное обозрение» сообщает, что для этой цели использовался снаряд «Краснополь».

Это управляемый боезаряд, который создавался специально для поражения военных объектов, бронетехники и скоплений живой силы противника с первого выстрела. Аэродинамические рули дают возможность корректировать полет снаряда в непосредственной близости от цели, используя лазерную метку на ней.

ВС РФ активно задействуют не только корректируемые снаряды, но и «умные» авиабомбы для ударов по пунктам дислокации ВСУ, по складам с оружием, боеприпасами и ГСМ. Все это делается для предотвращения запланированного Киевом контрнаступления.