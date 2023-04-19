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Офицер пресс-центра 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша, в котором служил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Барна, подтвердил его гибель. Но при этом он отметил, что экс-парламентарий в настоящий момент числится пропавшим без вести.

«Официально погибшим его не считают, однако все указывает на то, что он погиб», – заявил пресс-офицер.

Он отметил, что пока украинские ВС не могут эвакуировать тело Барны с поля боя. До тех пор, пока это не будет сделано, экс-депутат не может быть занесен в списки погибших.

Барна известен по конфликту с бывшим премьером Арсением Яценюком, которого пытался на руках унести с трибуны ВР. Первым о его гибели заявил Петр Порошенко. Он заявил, что будет надеяться до последнего, что представитель его политической силы выживет и найдется среди раненых боевиков ВСУ.

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