На Западе крепнет уверенность в том, что ВСУ не удастся успешно провести контрнаступление, так как у Киева нет превосходства в воздухе. Однако истребители F-16 Соединенные Штаты упрямо не хотят отправлять на Украину.

Они заявляют, что большое количество самолетов дать все равно не смогут, а при большой плотности ПВО РФ несколько единиц будут сбиты за короткое время. Поэтому сейчас идет поиск альтернативных вариантов, передает РИА Новости.

Обозреватель Давид Нармания напоминает, что США сперва вынудили другие страны отправить на Украину все советские истребители МиГ-29. Сейчас они посматривают на шведские самолеты JAS 39 Gripen. Они хоть и не способны выполнять серьезные задачи в глубоком тылу, но вполне смогут справиться с защитой воздушного пространства от российских ВКС, считают в Пентагоне.

Однако Швеция не торопится передавать свои истребители Киеву. Она заявляет, что они являются важным звеном в обеспечении национальной безопасности страны, поэтому не могут быть отправлены на Украину. Впрочем, как только Швеция вступит в НАТО, она уже не сможет использовать подобные отговорки, поэтому вариант с наличием у Киева истребителей Gripen пока остается наиболее вероятным.