Очередное видеообращение недовольных властью украинских боевиков появилось в Сети. На этот раз на свое командование жаловались военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны, заявившие, что президент Зеленский, получающий от Запада миллиарды долларов финансовой помощи, не в состоянии накормить свою армию.

Бойцы заявили, что перед отправкой в зону активных боевых действий им дали полчаса на сборы. При этом никто не предоставил продукты питания. Также боевики уехали в горячую точку без требуемого количества тяжелого вооружения.

Не получили военнослужащие также средств воздушной разведки, оборудования для связи и наблюдения. Фактически, их просто бросили на фронт в качестве пушечного мяса, которому не нужно что-либо из вышеперечисленного, так как все равной через несколько дней все будут уничтожены.