Подпольная организация «Русский Херсон» наметила новую цель для ликвидации. По словам ее участников, это украинский офицер с позывным «Дикий». Сейчас за боевиком ведется постоянное наблюдение.

Подпольщик отметил, что организации известны место его проживания, ежедневные маршруты, транспортные средства, которые использует офицер. Поэтому у него не получится замаскироваться или как-то скрыться.

«Из виду мы его уже никак не упустим. А если уедет из Херсона — передадим привет кому-нибудь из его близкого окружения», цитирует представителя «Русского Херсона» агентство РИА Новости.

Напомним, что организация действует в Херсоне и передает российским ВС информацию о местоположении украинских позиций, складов с боеприпасами и горюче-смазочных материалов, других объектов ВСУ.