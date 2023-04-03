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Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что и британские, и украинские военные должны быть крайне осторожными, чтобы не допустить попадания танков Challenger 2 в руки России. Он отметил, что если РФ все же захватит эту боевую машину, для Лондона это станет серьезным ударом по репутации.

«Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповрежденный Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве!», – написал Кроуфорд в своей публикации для таблоида Express.

Он отметил при этом, что Challenger 2 – это достаточно древний танк, который вряд ли приспособлен для современных боевых действий. Его давно никто не модернизировал, так как не было особой нужды в этом.

Кроуфорд высказал опасения, что Россия может получить в свое распоряжение одну или несколько таких боевых машин, однако не сообщил, какие ценные технологии РФ извлечет из британских танков.

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