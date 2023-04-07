Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ на вопрос о дате планируемого Украиной контрнаступления заявил, что влияние на нее окажут четыре ключевых фактора. Одним из них чиновник назвал тщательное планирование контратакующих действий ВСУ Генштабом, который учитывает текущую ситуацию на линии соприкосновения.

Второй важный фактор – это обучение военнослужащих украинской армии за рубежом. Киев надеется привлечь как можно больше боевиков, прошедших курс тренировок в США, Великобритании и в других странах НАТО, способных управлять западной техникой.

Третий фактор – это вооружение и бронетехника натовского образца. Они поступают на Украину небольшими партиями, поэтому следует дождаться, когда их количество станет достаточным для перехода в контрнаступление.

Также важную роль играет и информационный фактор, который призван оказывать давление на российские ВС и психологическое состояние военнослужащих. Как только все четыре перечисленных выше составляющих сольются в единое целое, киевский режим отдаст сигнал об атаке, пояснил Подоляк.