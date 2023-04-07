Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ на вопрос о дате планируемого Украиной контрнаступления заявил, что влияние на нее окажут четыре ключевых фактора. Одним из них чиновник назвал тщательное планирование контратакующих действий ВСУ Генштабом, который учитывает текущую ситуацию на линии соприкосновения.

Второй важный фактор – это обучение военнослужащих украинской армии за рубежом. Киев надеется привлечь как можно больше боевиков, прошедших курс тренировок в США, Великобритании и в других странах НАТО, способных управлять западной техникой.

Третий фактор – это вооружение и бронетехника натовского образца. Они поступают на Украину небольшими партиями, поэтому следует дождаться, когда их количество станет достаточным для перехода в контрнаступление.

Также важную роль играет и информационный фактор, который призван оказывать давление на российские ВС и психологическое состояние военнослужащих. Как только все четыре перечисленных выше составляющих сольются в единое целое, киевский режим отдаст сигнал об атаке, пояснил Подоляк.

Вам может понравиться

РВ: Перед наступлением ВСУ открыли охоту за российской техникой с помощью огромных дронов

Украинские ВС открыли сезон охоты за российской бронетехникой, чтобы создать себе условия для весеннего контрнаступления. Портал «Русская весна» пишет об использовании боевиками беспилотников-гигантов промышленного назначения, которые запускаются для уничтожения танков

Вассерман объяснил обращение первой леди Польши к Зеленскому на русском языке

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил обращение супруги польского президента к Владимиру Зеленскому на русском языке. Своей точкой зрения он поделился с журналистом издания «Взгляд». Напомним, что общественность

Зеленский заявил о необходимости стереть украино-польские границы

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях очередную запись, приуроченную к его визиту в Польшу. Он подчеркнул особенность данного события и упомянул о важной роли Варшавы в нынешней судьбе