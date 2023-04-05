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Боевые действия на Украине не закончатся, пока киевский режим не «вернет» под свой контроль все потерянные территории, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Также он «подсчитал», сколько нужно времени, чтобы «захватить Крым».

По словам советника, для этого достаточно не более 5-7 месяцев. Именно спустя это время Крымский полуостров «вновь станет украинским», а Керченский мост ВСУ «снесут».

«Мы должны там полностью закрыть всё, что касается русского культурного пространства. Должны искоренить всё русское», – в очередной раз продемонстрировал Подоляк всю нацистскую суть киевского режима.

Каким образом Киев собирается «освобождать Крым» и на чем основываются подсчеты сроков, Подоляк упомянуть забыл.

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