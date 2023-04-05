Западные спецслужбы уже засекретили информацию о гибели своих военачальников в подземных бункерах Львова и вряд ли когда-нибудь раскроют ее широкой публике, считает политолог Алексей Подберезкин. Он прокомментировал публикации в СМИ по поводу удара ВС РФ по объединенному штабу управления и связи НАТО на Украине.

Напомним, что ряд западных изданий заявили, что 9 марта атака гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожила штаб Альянса, находившийся на 130-метровой глубине. При этом были ликвидированы офицеры НАТО и сотрудники ЧВК, которые занимались связью и передачей данных. В бункерах постоянно находилось около 300 человек, гробы с телами которых якобы уже отправлены в США.

По словам Подберезкина, как и в других неприятных для себя ситуациях, Вашингтон просто отмалчивается. Он не подтверждает успешную атаку ВС РФ, но и не опровергает ее, оставляя широкой публике и медиаресурсам широкое поле для фантазии.

Также эксперт напомнил, что и на падение своего БПЛА в Черное море Запад отреагировал достаточно спокойно, хоть эти ситуации и не сопоставимы по уровню потерь. Ему невыгодно признавать гибель такого числа высокопоставленных военных, поэтому информация может быть засекречена с грифом «Хранить вечно».