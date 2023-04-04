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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что несмотря на попытки лидеров коллективного Запада замолчать об уничтожении центра связи Североатлантического альянса, расположенного на территории Украины, в иностранных СМИ все же появляются некоторые подробности данного происшествия.

Министерство обороны Российской Федерации официально заявила, что в результате «массированного ракетного удара возмездия», осуществленного 9 марта, на территории Украины были уничтожены объекты военной инфраструктуры, электрические подстанции и оборонные предприятия. Во время ракетной атаки ВКС РФ использовали, в том числе, и высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Греческое издание Pronews со ссылкой на свои источники в США опубликовали материал, в котором сообщили об уничтожении объединенного центра командования, контроля и связи между ВСУ и командованием НАТО, расположенного на глубине в 130 метров под землей. В данном центре, по информации издания, работало около 300 натовских специалиста из Польши, Британии и США.

По словам Подберезкина, в результате удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был уничтожен крупный дублирующий центр боевого управления. Уничтожение подобного центра имеет колоссальные последствия для вооруженных сил Украины. Однако Подберезкин уверен, что лидеры западных стран не будут ни опровергать, ни подтверждать данную информацию, чтобы скрыть данный факт.

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