На Авдеевском направлении по-прежнему идут кровопролитные сражения, но российские ВС все же добиваются требуемых результатов. Так, они установили контроль над стратегически важным для противника участком автодороги Н20, а также выбили противника с линии обороны.

Портал «Русская весна» со ссылкой на украинских экспертов пишет, что те жалуются на чрезмерно активную работу артиллерии ВС РФ. Ситуация для ВСУ под Авдеевкой стала невыносимой. Особенно тяжело им приходится в районе населенных пунктов Водяное и Опытное, где артиллеристы постоянно бьют по позициям украинских боевиков, не давая им поднять головы из окопов.

Авдеевка, Марьинка и Артемовск остаются наиболее «горячими» участками линии соприкосновения. ВСУ пытаются оказывать сопротивление, однако при этом несут огромные потери в живой силе и технике.