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Организаторы престижной премии Car Design Awards 2023 назвали автомобили, обладающие самым красивым дизайном. Впервые данный конкурс начали проводить еще в далеком 1984 году, после чего он стал ежегодным мероприятием, в котором принимают участие ведущие мировые дизайнеры автомобилей.

Начиная с 2016 года организаторы премии решили учредить три отдельные категории для награждения дизайнеров. В этом году церемония награждения победителей премии прошла в музее дизайна ADI, расположенного в итальянском городе Милан.

Самым красивым автомобилем в классе концептуальных разработок стал корейский проект Genesis X Convertible. В категории серийно выпускаемых моделей победителем стал паркетник Ferrari Purosangue, при этом на втором месте оказался обновленный электромобиль Toyota Prius, а третью строчку занял американский кроссовер Jeep Avanger.

В категории компаний с лучшим дизайнерским языком первое место получили итальянцы из Ferrari, при этом второе место досталось дизайнерам марки Kia, а третье – дизайнерам еще одной южнокорейской марки Hyundai.

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