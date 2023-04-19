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Согласно последним данным из Артемовска (украинское название Бахмут), мощный удар был нанесен по позициям украинских боевиков в западной части города. В результате удара, по всей вероятности, было ликвидировано большое количество украинских военных и иностранных наемников. Отмечается, что на западных окраинах населенного пункта закрепилось несколько сотен боевиков ВСУ.

Информацию о нанесенном авиаударе опубликовали украинские боевики, сообщившие о сильном взрыве. В сообщении говорится, что удар по «Бахмуту был очень жесткий». Украинцы утверждают, что, вероятнее всего, это были авиабомбы ФАБ-1500.

Украинские военнослужащие, которые находятся в районе Хромово (пригород Артемовска с западной стороны) также сообщили о мощном ударе. По их словам, был очень сильный взрыв «чем-то долбануло. Огромная сила. Видимо, к западу от вокзала. От взрыва всё загудело».

По неподтвержденной информации, удар по позициям ВСУ в Артемовске нанес бомбардировщик Су-34 при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-1500. Данная авиабомба способна уничтожать объекты из железобетона, толщиной в несколько метров.

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