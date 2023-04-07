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Как сообщает издание «Коммерсантъ», 6 апреля на север Израиля с территории Ливана было выпущено более 30 ракет. Израильское правительство заявило, что за эти действия ответственность несет палестинское движение «Хамас».

Обстрелы Израиля, по всей видимости, связаны с ситуацией, возникшей вокруг мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Обстрелы южных частей Израиля были совершены из сектора Газа. В связи с этими событиями израильское руководство в срочном порядке собрало заседание военно-политического кабинета.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на срочном заседании в ночь на 7 апреля заявил, что внутренние прения в стране не смогут остановить действия против противников Израиля, ведь весь израильский народ един в этом. «Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену»,— подчеркнул премьер Израиля. Ответный удар был нанесен после полуночи сначала по Газе, а затем по Ливану.

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