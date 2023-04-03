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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с рассказом военнопленного солдата ВСУ из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады о том, что долгожданные британские танки Challenger 2 так и не добрались до передовых позиций украинских сил на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пленного украинского бойца, командование их бригады обещало, что они получат британские танки Challenger 2 уже в конце марта. При этом командиры требовали от бойцов держать позиции в лесу до конца марта, а потом должны были подойти британские танки на выручку. Однако обещанного подкрепления так никто и не дождался.

Пленный боец сообщил, что рядовые солдаты украинской армии относятся очень негативно к своему командованию, так как от них требуют выполнения нереалистичных заданий.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление 27 марта о поступлении на вооружение десантно-штурмовых бригад ВСУ британских танков Challenger 2.

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