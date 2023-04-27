На островах близ Херсона ВСУ готовили плацдарм для высадки десанта на левый берег Днепра и внезапного перехода в контрнаступление, однако ВС РФ обнаружили их позиции. После этого была задействована авиация, уничтожившая противника «умными» бомбами.

Использование планирующих боезарядов позволило подавить активность противника и лишить его способности атаковать. При этом система противовоздушной обороны никак не отреагировала на атаку, она в очередной раз не смогла перехватить новые бомбы, демонстрирующие высокую эффективность поражения целей.

Портал Avia.Pro рассказал, что пока информации о количестве уничтоженного личного состава и техники противника нет. Киев всеми силами скрывает свои потери, поэтому не исключено, что подобные данные в открытом доступе и не появятся. Поэтому оценку эффективности удара проводят российские военнослужащие.