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ВКС России продолжают задействовать для уничтожения объектов ВСУ планирующие авиабомбы, которые украинские войска не в силах перехватить. На днях именно такой боезаряд уничтожил крупный склад с боеприпасами в Бериславе под Херсоном.

Портал «Военное обозрение» сообщает, что речь идет о весьма крупном складе, на котором боевики ВСУ накапливали боеприпасы, готовясь к контрнаступлению. На видеозаписи, появившейся в Сети, хорошо видно, как бомба, выпущенная с российского истребителя, попадает по цели. Тут же происходит детонация снарядов и ракет, в результате которой в небо взметнулся огромный столб пламени.

Для уничтожения склада оказалось достаточно всего одного боевого вылета. Планирующие бомбы, которые уже превратились в серьезную проблему для Украины, разнесли вражеский объект и лишили ВСУ солидного запаса ракет и снарядов.

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