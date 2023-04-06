Министерство просвещения России создало учебное пособие по «классическому украинскому языку» для учеников младших классов. Об этом сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей учащиеся смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.

Но данная инициатива собрала множество критики. Российский писатель Дмитрий Мельников заявил, что русским детям не нужен украинский язык, какие бы инициативы не выдвигали из Министерства просвещения. По его словам, русскоязычные дети обладают русским языком с тысячелетним историческим опытом и огромными возможностями.

По словам Мельникова, классического украинского языка, как такового вообще еще не существовало 100 лет назад. И то, что люди привыкли считать классическим украинским, является ничем иным, как диалект, созданный во времена Советского Союза. «Этот язык как предмет изучения человек может выбрать в сознательном возрасте — если будет у него такая нужда», – подчеркнул Дмитрий Мельников.