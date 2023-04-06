ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерство просвещения России создало учебное пособие по «классическому украинскому языку» для учеников младших классов. Об этом сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей учащиеся смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.

Но данная инициатива собрала множество критики. Российский писатель Дмитрий Мельников заявил, что русским детям не нужен украинский язык, какие бы инициативы не выдвигали из Министерства просвещения. По его словам, русскоязычные дети обладают русским языком с тысячелетним историческим опытом и огромными возможностями.

По словам Мельникова, классического украинского языка, как такового вообще еще не существовало 100 лет назад. И то, что люди привыкли считать классическим украинским, является ничем иным, как диалект, созданный во времена Советского Союза. «Этот язык как предмет изучения человек может выбрать в сознательном возрасте — если будет у него такая нужда», – подчеркнул Дмитрий Мельников.

Вам может понравиться

ВС Украины не получали приказа о выводе войск из Артемовска

Врио ДНР, Денис Пушилин, заявил, что украинским военным командование не давало приказа на уход с позиций из Артемовска (укр. название Бахмут). По его словам, российские силы находятся уже близко к

Боевик ВСУ заставлял мариупольцев произносить слово «паляныця» в поисках людей с акцентом

В окружном военном суде начались слушания по делу, военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередняка, расстрелявшего одного из жителей Мариуполя, по версии следствия, за неправильное произношение слова «паляныця». Об этом сообщает

Военкор Сладков рассказал, что в Ингушетии совершалось 30 терактов в день

Российские спецслужбы обладают достаточным опытом, чтобы эффективно бороться со шпионами, действующими в интересах Украины. Россия уже неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, и ее специалисты успешно справлялись с ними, пишет «Московский