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Уничтожение очередного беспилотника над Крымом 22 апреля прокомментировал полковник запаса Андрей Пинчук, ранее занимавший пост министра государственной безопасности ДНР, передает портал Ura.ru.

Он пояснил, что Киев запускает ударные дроны в Крым, проводят таким образом разведку боем. Он вычисляет места расположения зенитно-ракетных комплексов ПВО России, изучает реакцию противовоздушной обороны на вторжение беспилотников в воздушное пространство полуострова. За этим следят и западные страны, которые регулярно наблюдают за Крымом с помощью разведывательной авиации.

Кроме того, атаки беспилотников призваны вызвать панику у крымчан, а также у тех жителей России, которые собираются отправляться на полуостров на отдых. Таким образом Украина надеется сорвать туристический сезон.

Эксперт уверен, что в настоящий момент ожидать чего-то более серьезного, чем полеты беспилотников, от ВСУ не стоит. Однако если Киев перейдет в контрнаступление, он может прибегнуть к массированным ударам по территории полуострова.

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