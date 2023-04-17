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Польша и другие европейские страны передают Киеву истребители МиГ-29, чтобы поддержать боевой дух украинской армии. Однако российским ВС все же не стоит недооценивать эти воздушные машины, рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Он отметил, что МиГ-29 – это устаревший советский истребитель, однако его боевые характеристики никуда не делись. Он является перехватчиком, может сбивать как самолеты, так и вертолеты. Кроме того, воздушная машина способна сбрасывать бомбы и запускать ракеты, особенно после модернизации, проведенной Западом. Также она подходит для штурмовых вылетов.

«Но дело в том, что машина довольно возрастная», – пояснил эксперт.

Ранее примерно то же самое рассказал и военный аналитик Виктор Литовкин. Он пояснил, что Польша отправила на Украину истребители МиГ-29, с 90-х годов прошлого столетия не проходившие модернизацию. Поэтому их шансы на успешное ведение боевых действий являются нулевыми.

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