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На прошлой неделе Анна Семенович провела интерактив в своих социальных сетях, где ответила на вопросы поклонников.

Одна из девушек пожаловалась на шантаж со стороны бывшего парня, который угрожает выложить ее обнаженные фотографии в интернете. Семенович поддержала фанатку и посоветовала заявить в полицию о таком поведении.

Кроме того, Анна поделилась своим опытом в подобной ситуации, который произошел с ней давно. Она решила не допустить шантажа и сказала своему бывшему парню, чтобы он выложил фотографии, если хочет, все увидят, насколько она красива.

Сообщается, что сейчас Анна Семенович – не только певица, она снимается в кино, ведет кулинарную телепередачу и не боится пробовать себя в новых ролях.

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