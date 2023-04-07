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Более 20 стран Запада примут участие в масштабных военных учениях, которые пройдут во второй половине апреля. Большинство из государств – члены НАТО. Однако среди участников есть и страны, которые не являются частью альянса. Среди них Грузия, Молдавия, Косово. К этому списку накануне добавилась и Армения. Об этом пишет “Российская газета” (“РГ”), ссылаясь на заявление представителя Пентагона.

Армения входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. В неё же входит и Россия. “РГ” уточняет, что на момент публикации материала от армянских военных не было официального подтверждения участия в манёврах Defender 23 – так называются военные учения.

По данным, которые озвучил представитель оборонного ведомства США, в учениях будут задействован примерно 30 тысяч военных. Манёвры продлятся около двух месяцев, в ходе которых военные партнёры США будут отрабатывать оперативное взаимодействие между собой и выполнять другие задачи.

В 2021 году власти Армении уже собирались направить войска для участия в учениях под руководством США. Однако незадолго до их начала от этой идеи армянские военные отказались.

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