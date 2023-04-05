Появление у границ Крыма стратегического беспилотника ВВС США, рухнувшего затем в Черное море, а также заявления о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном могут быть результатом истерики Запада из-за гибели высокопоставленных генералов в подземных бункерах Львова, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Это высказывание прокомментировал политолог Юрий Светов. Он напомнил, что США не подтверждают сведения об уничтоженном штабе и ликвидированных генералах Альянса. Запад готов к серьезным потерям и сейчас он демонстрирует результаты этой готовности. Но без истерики действительно не обошлось, передает “Царьград”.

«Я полагаю, что у них на этот счёт предусмотрены были какие-то запасные пункты управления, методы дублирования. Это закон войны», – пояснил политолог.

Он отметил, что США поставили цель руками украинской армии если не нанести РФ военное поражение, то как минимум не допустить ее победы. И в дальнейшем это стремление не изменится, Вашингтон продолжит действовать в том же ключе, что и раньше, несмотря на серьезную потерю.

Напомним, что по официальной версии ракеты «Кинжал» уничтожили на Украине крупную базу беспилотных аппаратов. Однако некоторые западные СМИ пишут, что этот удар ликвидировал штаб НАТО в подземных бункерах Львова, где находилось до 300 западных генералов.