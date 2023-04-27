Согласно статье Politico, переговоры по телефону между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Китая Си Цзиньпином могут уменьшить градус напряженности в отношениях между КНР и западными странами.

Однако это не изменит позицию китайского лидера по отношению к дружественным отношениям с российским президентом Владимиром Путиным для противостояния давлению со стороны Соединенных Штатов Америки.

Также статья отмечает, что тесные связи России и Китая не позволят Пекину выступить посредником в проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что по инициативе Киева прошли телефонные переговоры между лидерами Украины и КНР. В ходе разговора Зеленский сообщил о назначении нового украинского посла в Китае.