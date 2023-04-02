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На Украине впервые заметили и сняли на видео британский танк Challenger 2. Автор видео утверждает, что обнаружил боевую машину в Житомирской области. Также отмечается, что танки уже распределены по частям, но пока не отправляются к линии соприкосновения.

Не исключено, что танки «Челленджер 2» таки и не доедут до фронта. Великобритания ранее заявляла, что 14 боевых машин, поставленных Киеву – это слишком мало, чтобы «продемонстрировать эффективность» натовской бронетехники, поэтому отправлять их в зону боевых действий нежелательно. Во всяком случае до того момента, пока танков не станет значительно больше.

О получении британских боевых машин в конце марта заявила министр обороны Алексей Резников. Он сообщил, что это «фантастические машины», которые примут участие в контрнаступлении. Но пока они распределены по тыловым районам.

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