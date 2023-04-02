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Летчики американских истребителей F-35, которые перебросили в Европу для патрулирования у российских границ, сообщают о проблемах с обнаружением российских систем ПВО.

Один из пилотов рассказал изданию AirForceTimes, что при полетах над Калининградской областью он пытался вскрыть позиции российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Но сделать это не удалось, так как русские используются специальные цифровые технологии, чтобы замаскировать свои ЗРК.

Пилот пояснил, что он уже приблизился к комплексу настолько, что сам определил, что речь идет именно об С-300. Однако приборы не показывали присутствия российской ПВО.

Также летчики заявили, что несколько раз в ходе патрулирования встречались с российскими и белорусскими истребителями, но ни один из их пилотов не повел себя непрофессионально.

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