Минобороны США знает, что в Интернете появились копии секретных документов о том, как идёт подготовка ВСУ к контрнаступлению, и сейчас ведомство “изучает этот вопрос”. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Её слова приводит ТАСС.

Ранее в социальной сети Twitter и различных телеграм-каналах появились засекреченные документы США и стран НАТО о количестве подразделений ВСУ, а также графики поставок вооружения и так далее. В частности, там указываются сроки обучения украинских военных в США и в других странах Североатлантического блока.

Впрочем, американские СМИ заявляют: какой-либо стратегически важной информации слито не было. К примеру, нет ни дат, ни направлений, когда и где украинская армия собирается начать своё неоднократно анонсированное контрнаступление.