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В ходе июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Североатлантический альянс сделает «существенное заявление» по Украине, сообщила представитель Минобороны США Селест Уолландер.

Она уточнила, что в этом заявлении речь пойдет о том, насколько важной для Европы и НАТО является Украина, а также о “ее праве на существование в рамках границ, признанных международным сообществом”.

Напомним, в ходе последней встречи в формате «Рамштайн», которая прошла 21 апреля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласились с необходимостью включения Украины в ее состав. Сейчас Киев ожидает более подробной информации об этом и оглашения точной даты вступления в блок.

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