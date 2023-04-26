В ходе июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Североатлантический альянс сделает «существенное заявление» по Украине, сообщила представитель Минобороны США Селест Уолландер.

Она уточнила, что в этом заявлении речь пойдет о том, насколько важной для Европы и НАТО является Украина, а также о “ее праве на существование в рамках границ, признанных международным сообществом”.

Напомним, в ходе последней встречи в формате «Рамштайн», которая прошла 21 апреля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласились с необходимостью включения Украины в ее состав. Сейчас Киев ожидает более подробной информации об этом и оглашения точной даты вступления в блок.