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9 апреля – ИА Discover24.ru. Боевики ВСУ сняли на видео прилет российского артиллерийского снаряда по своему танку в районе железнодорожного вокзала в Артемовске. Запись выложил в Сеть портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщают, что в ночь на 9 апреля в районе железной дорогие в Бахмуте творился настоящий ад. «Группа Вагнера» вела наступление на позиции ВСУ, уничтожая живую силу и технику противника.

При этом сами боевики, которые вели съемку, в боевых действиях не участвовали. Они забились куда-то поглубже и лишь комментировали происходящее, стараясь не говорить слишком громко.

Напомним, что бои у железной дороги продолжаются вторые сутки подряд, бойцы ЧВК «Вагнер» теснят ВСУ, выбивая их с позиций и вынуждая отходить все дальше к западным окраинам города.

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