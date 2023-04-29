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В зоне проведения специальной военной операции российские войска продолжают уничтожать боевиков противника. На этот раз они нанесли точный удар противотанковой управляемой ракетой по скоплению противника.

Новые кадры из зоны боевых действий были размещены в Сети военными корреспондентами «Русской Весны», которые отметили, что российские бойцы охотятся за силами киевского режима на фронте непрерывно.

При помощи тепловизора бойцы России выявили группу неонацистов «Незалежной» и нанесли по ним удар противотанковой ракетой.

На кадрах также запечатлено уничтожение позиций ВС Украины российской артиллерией в лесной зоне в районе Кременной.

Ранее сообщалось о том, что танк российских ВС разнес опорный пункт противника на расстоянии двухсот метров.

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