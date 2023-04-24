Двое французских наемников, которые принимали участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне украинской армии, вернулись в Париж и сразу попали в руки полицейских, пишет издание Le Parisien.

Авторы публикации отметили, что «серые гуси» принадлежат к ультраправой организации, поэтому находились под надзором правоохранительных органов еще до своей поездки на Украину.

Вернувшись домой, они выходили из автобуса на автостанции Берси и попали в поле зрения полиции. Радикалов тут же задержали. При них обнаружили автоматические винтовки западного производства с оптическими прицелами, которые были привезены из зоны спецоперации в качестве «сувениров».

23 апреля боевиков отправили в суд, где их признали виновными в подрыве государственной безопасности.