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Двое французских наемников, которые принимали участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне украинской армии, вернулись в Париж и сразу попали в руки полицейских, пишет издание Le Parisien.

Авторы публикации отметили, что «серые гуси» принадлежат к ультраправой организации, поэтому находились под надзором правоохранительных органов еще до своей поездки на Украину.

Вернувшись домой, они выходили из автобуса на автостанции Берси и попали в поле зрения полиции. Радикалов тут же задержали. При них обнаружили автоматические винтовки западного производства с оптическими прицелами, которые были привезены из зоны спецоперации в качестве «сувениров».

23 апреля боевиков отправили в суд, где их признали виновными в подрыве государственной безопасности.

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