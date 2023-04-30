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Пакистан решил помочь Украине усилить противовоздушную оборону и отправить в Киев зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II. Это мобильные ЗРК, разработанные компанией Кахута Рисерч Лабораторис, способные сбивать воздушные цели, летящие на высоте до 3,5 километров с дистанции в 6 км.

Данный комплекс разработан специально для борьбы с беспилотными аппаратами, однако он может представлять опасность также для самолетов и вертолетов. По мнению экспертов, ЗРК помогут Киеву усилить ПВО и повысить эффективность ее действия.

Портал Avia.Pro отмечает, что такие действия Пакистана не могут не вызывать тревогу в России. Все дело в том, что Anza Mark-II – это копии китайских зенитно-ракетных комплексов, изготовленных по лицензии КНР. Следовательно, Пакистан вряд ли бы стал отправлять их на Украину без предварительного согласования поставок с Пекином.

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