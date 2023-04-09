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9 апреля – ИА Discover24.ru. Для оправдания своих действий Запад уже по традиции использует фальсифицированные данные прошлого. Достоверные факты искажаются и «подмениваются» лживыми заявлениями официальных высокопоставленных лиц. Недавно экс-министр обороны Австралии Роберт Хилл рассказал «новую версию» причин, повлиявших на интервенцию США в Ираке в 2003 году.

Слова экс-министра приводит издание ASPI Strategist. Хилл заявил, что только теперь стало ясно, что Саддамом Хуссейном было выполнено условие Совбеза ООН, касаемо уничтожения ОМУ (оружие массового уничтожения) еще до вторжения американцев в Ирак. Однако, по его словам, Хусейн якобы не сообщил об этом никому, так как не желал показывать, что он поддался давлению ООН. «Саддам Хусейн обманул свой собственный народ в этом, и он обманул мировое сообщество… Союзники США, включая Австралию, верили, что у него есть ОМУ», – подчеркнул Хилл.

В противовес данным высказываниям имеются многочисленные заявления иракских властей после конфликта в Персидском заливе 90-91 годов, что Багдад не имеет в своем распоряжении ОМУ и каких-либо других запрещенных средств ведения боевых действий.

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